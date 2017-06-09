Борьба за краснодарские земли

В Краснодарском крае агропроизводители, фермеры, и даже рядовые владельцы паев напуганы идущим в регионе массовым отъемом земель. Многие фермеры заняты не подготовкой к уборке, а судебными тяжбами за свои же поля, сообщают Государственные вести.

О проблемах кубанских аграриев пишут и федеральных СМИ. Так ранее «Коммерсантом» было опубликовано открытое письмо руководителю Администрации Президента от жителя станицы Кущевской, пенсионерки Анны Данько. Она описывает сложившуюся ситуацию, в которой, к сожалению, становится нормой отъем земли, сопровождаемый махинациями, судебными подтасовками и даже физическими угрозами. Причем подавляющее большинство станичников считают одной из причин своих бед, страшно подумать, заместителя председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

Центр независимых экспертов и журналистов «Момент истины-93» посвятил этой ситуации фильм - расследование «Золотая судья Хахалева».

Кино начинается словами простого фермера Валерий Иванченко. Он рассказывает о конфликте, который у него сложился с соседом, крупным землевладельцем Робертом Ониковичем Хахалевым, мужем Елены Владимировны.

В станице Кущевской люди говорят о том, что Елена Хахалева считается «теневым председателем» Краснодарского краевого суда, активно пользуясь тем, что ее 27-летний сын Кирилл Хахалев (в 22 года стал депутатом Заксобрания Краснодарского края. Занимает кресло члена комитета по вопросам законности правопорядка и правовой защиты граждан) женат на Анастасии Алексеевне Рязанской - внучке председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Это обстоятельство позволило Хахалевой поставить в Краснодарском краевом суде судебный процесс таким образом, что практически все земельные дела, подведомственные составам гражданской коллегии, рассматриваются исключительно судьями административного состава, подконтрольными именно Хахалевой и никому другому.

Местные жители пытаются докричаться хоть до кого-то, рассказать, что в Краснодарском крае идет настоящая война за чернозем и линия фронта проходит через залы суда. Знаменитые тракторные марши являются порождением именно этой войны.

Примерно год назад, как писало издание «Новая газета Кубани», глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Матвиенко из Новопокровского района заявил, что в регионе всем заправляет Роберт Хахалев, «отжимающий» земли у фермеров при полной поддержке местных судов. Но за год ничего не изменилось, а вот людей, готовых подтвердить слова Матвиенко – прибавилось.

Как мы и писали ранее, на Кубани при поддержке местных судов продолжается захват сельскохозяйственных земель и преднамеренное банкротство фермеровРядовые фермеры и местные агропредприятия бьются в судах. Но что может сделать мелкий аграрий, когда против него выносятся решения «именем Российской Федерации».

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