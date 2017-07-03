Олигарх Андрей Коровайко сыграл гей-свадьбу в Испании

Миллиардер и крупнейший российский землевладелец Андрей Коровайко сыграл в Барселоне гей-свадьбу с местным жителем Джорди Хименесом, сообщает Московский монитор.

Как сообщает международное новостное агентство World News - новость о свадьбе Джорди Хименеса и российского олигарха Андрея Коровайко стала главной сенсацией этого года в Каталонии. Светские хроникеры потрясены и восхищены размахом данной свадьбы.

После того, как 2005 году в Испании законодательно стали возможны однополые браки, испанцы охотно вступают в официальные отношения этого типа не только друг с другом, но и с зарубежными гражданами. Иностранцы, кстати, активно пользуются этим для получения испанского гражданства, не всегда, вероятно, будучи убежденными геями.

Торжественное мероприятие прошло в Барселоне, в знаменитом районе Эшампле (Eixample), который чаще именуют Гейшампле (Gayixample). Помолвку называют лучшим примером народной дипломатии и даже рекомендуют России «завоевывать Европу» именно таким способом.

На свадьбе присутствовало около 300 гостей. Известно, что на короткий медовый месяц «молодые» уехали в курортный Ситжес, где, как сообщается, у Коравайко есть несколько отелей, ориентированных на обслуживание однополых пар.

Напомним, в 2016 году Коровайко вошел в рейтинг крупнейших российских землевладельцев по версии BEFL, заняв 18-е место с 200 тыс. га. Так же Коровайко называют ярким представителем региональных элит и успешным рейдером, чьи интересы в основном направлены на захват агропредприятий в Краснодарском крае.

А тесная связь бизнесмена с Испанией не раз становилась причиной нападок на него со стороны российский властей. Например, депутат Госдумы Александр Четвериков признавался, что владеет информацией о пристальном интересе, который МИД проявляет к инвестициям Коровайко в иностранный бизнес.

- Насколько мне известно, Андрей Викторович очень любит Испанию, часто ее посещает, имеет там подконтрольные значительные фонды, недвижимость. Я далек от мысли, что эти средства инвестируются на благо России, - заключает парламентарий.

Его опасения можно понять. World News, ссылаясь на испанские газкты пишет, что олигарх стал одним из спонсоров самого важного гей-фестиваля Средиземноморья — барселонского Прайд Парада, который пройдет там 7-8 июля.

Не исключено, что таким образом Андрей Коровайко пытается заручиться поддержкой мощного европейского гей-сообщества, в случае если у него возникнут какие-то проблемы с российской правоохранительной системой.